Un bimbo di 10 anni è finito in ospedale in provincia di Salerno con gravi ustioni ai piedi. A procuragli quelle ferite sarebbe stata la madre che, con dei bastoni roventi, lo colpiva sui piedi quando il piccolo non eseguiva le faccende domestiche. La donna, una 48enne di origini straniere, è ora indagata per maltrattamenti in famiglia. E quella che è emersa, da questa vicenda, è una storia di violenze continue.

Eboli, bimbo di 10 anni con piedi ustionati: la punizione per non aver pulito casa