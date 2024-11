Campania, bambino ingerisce moneta da 50 centesimi

Poteva essere una tragedia ma per fortuna, grazie al tempestivo intervento dei medici così non è stato. Un bambino di soli 5 anni ha ingerito accidentalmente una monetina da 50 centesimi di euro.

Bambino ingerisce moneta di 50 centesimi

Il piccolo, di Polla, in provincia di Salerno, è stato immediatamente portato al pronto soccorso dell’ospedale Curto. Lì i sanitari hanno prestato i primi soccorsi per salvare la vita al bimbo. Una volta stabilizzato, è stato poi trasferito in ambulanza all’ospedale di Salerno Ruggì d’Aragona dove gli è stata estratta la monetina.

Le condizioni di salute del piccolo sono buone, è fuori pericolo.