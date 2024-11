Sta per cambiare il clima in Italia. Correnti fredde dalla Russia irromperanno anche alle nostre latitudini portando il primo freddo dal sapore invernale da Nord al Centro-Sud. Il vasto campo d’alta pressione che sta dominando l’Europa meridionale si sposterà gradualmente verso Occidente.

Campania, arriva il primo freddo dalla Russia: addio alla “novembrata”

Le temperature miti di novembre resisteranno per un’altra settimana, con massime decisamente superiori alla media e picchi di 22 gradi nelle ore più calde del giorno. Da domenica 10 novembre, però, le masse d’aria fredda da Est faranno capolino in Italia dopo aver investito i Balcani. Da lunedì la colonnina di mercurio precipiterà, portando a Milano e a Bologna temperature minime poco superiori allo zero. Il freddo giungerà anche al centro-Sud e probabilmente risparmierà soltanto la Calabria e la Sicilia. A Napoli e in Campania si registrerà un decisivo calo dei valori stagionali, con massime inferiori ai 20 gradi.

Possibili precipitazioni e nevicate ad alta quota

Come spesso avviene in queste circostanze, l’irruzione di aria fredda poi scavare una profonda depressione (ciclone) in grado di innescare precipitazioni localmente anche molto intense, a partire dalle regioni del Centro-Nord dalla metà di novembre in avanti per poi investire il Centro-Sud. Potrebbe così fare la sua prima comparsa la neve ad alta quota.