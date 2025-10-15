Campania, ancora maltempo: previsti temporali. Prorogata allerta meteo fino a domani

La perturbazione che sta interessando la Campania continua a intensificarsi e si estende ora a gran parte del territorio regionale. Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, valida dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani, giovedì 15 ottobre.

L’avviso amplia e proroga quello precedente, estendendo la criticità idrogeologica anche alle zone costiere del casertano e del Cilento. Le aree interessate sono: zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piana del Sele e Alto Cilento) e zona 8 (Basso Cilento).

Sono previste precipitazioni intense, a carattere temporalesco, che potranno manifestarsi in maniera improvvisa e localmente violenta. Possibili grandinate, fulmini e forti raffiche di vento renderanno il quadro meteorologico particolarmente instabile.

La Protezione Civile invita alla massima attenzione per il rischio idrogeologico: possibili allagamenti, frane, caduta di massi e innalzamento dei corsi d’acqua.