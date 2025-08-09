Logoteleclubitalia

Campania, allerta ondate di calore da domenica a martedì: si sfiorano i 40°

Campania, allerta ondate di calore da domenica a martedì: si sfiorano i 40°

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità per ondate di calore, valido dalle 8 di domenica 10 agosto alle 20 di martedì 12 agosto.

Campania, allerta ondate di calore da domenica a martedì: si sfiorano i 40°

 

Le temperature previste supereranno di 5-7 gradi i valori medi stagionali, accompagnate da un’umidità elevata, che soprattutto nelle ore serali e notturne potrà raggiungere il 60-70% sulle zone costiere, in condizioni di scarsa ventilazione.

old wild west

Le autorità raccomandano di evitare di uscire durante le ore più calde, di non esporsi al sole né praticare attività all’aperto e di limitare gli spostamenti in auto. Particolare attenzione va riservata a cardiopatici, anziani, bambini e soggetti fragili. È fondamentale mantenere gli ambienti arieggiati e assicurarsi un’adeguata idratazione bevendo acqua.

Si raccomanda inoltre di prestare cura agli animali domestici, spesso particolarmente vulnerabili alle alte temperature.

Banner Union2 Sito
Md Topo Banner 1000x800 Mobile Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto