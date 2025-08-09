Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità per ondate di calore, valido dalle 8 di domenica 10 agosto alle 20 di martedì 12 agosto.

Campania, allerta ondate di calore da domenica a martedì: si sfiorano i 40°

Le temperature previste supereranno di 5-7 gradi i valori medi stagionali, accompagnate da un’umidità elevata, che soprattutto nelle ore serali e notturne potrà raggiungere il 60-70% sulle zone costiere, in condizioni di scarsa ventilazione.

Le autorità raccomandano di evitare di uscire durante le ore più calde, di non esporsi al sole né praticare attività all’aperto e di limitare gli spostamenti in auto. Particolare attenzione va riservata a cardiopatici, anziani, bambini e soggetti fragili. È fondamentale mantenere gli ambienti arieggiati e assicurarsi un’adeguata idratazione bevendo acqua.

Si raccomanda inoltre di prestare cura agli animali domestici, spesso particolarmente vulnerabili alle alte temperature.