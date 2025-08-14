La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido per tutta la giornata di Ferragosto, venerdì 15 agosto, su tutto il territorio regionale.

Campania, allerta meteo gialla per Ferragosto: rischio temporali, grandine e vento forte

Secondo le previsioni del Centro Funzionale, le precipitazioni saranno improvvise e di rapida evoluzione, con possibilità di grandine, fulmini e raffiche di vento, soprattutto tra le 12 e le 23.59. Gli esperti mettono in guardia sul rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze possibili si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle strade, caduta massi e frane.

La Protezione Civile avverte che i fulmini, la grandine e le raffiche di vento potrebbero provocare danni a coperture e strutture esposte. I Comuni sono invitati ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e a mettere in atto tutte le misure preventive e di mitigazione previste dai rispettivi piani comunali.