Violenta una minorenne in auto mentre la riaccompagna a casa dopo una festa. A finire in manette un 38enne di Taurasi, provincia di Avellino. Deve rispondere di violenza sessuale aggravata nei confronti di una minore di 18 anni.

Campania, violenta una ragazzina mentre la riaccompagna a casa

A condurre le indagini dopo la querela della giovane è stata la Procura della Repubblica di Benevento. Sono stati invece gli agenti del commissariato di Polizia di Ariano Irpino a eseguire l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo.

Secondo il racconto della vittima, la ragazzina avrebbe compiuto atti sessuali senza il suo consenso, in orario notturno, nel fare rientro presso la propria abitazione, dopo aver partecipato ad una festa di compleanno di un’amica. La violenza si sarebbe consumata nell’auto condotta dall’indagato, noleggiata dalla minore e da una sua amica per recarsi presso il locale in cui si svolgeva l’evento.

Dopo la festa la violenza nelle campagne

Il 38enne, in base alla ricostruzione fornita dalla giovane, avrebbe approfittato di essere rimasto da solo in auto con lei per riaccompagnarla a casa. Dopo averla condotta in una strada isolata di campagna nel comune di Paternopoli, l’ha costretta a spogliarsi e a subire atti sessuali nonostante l’esplicito rifiuto opposto dalla vittima. La ragazza ha poi raccontato telefonicamente l’accaduto ad un’amica, una volta rientrata a casa, sotto choc. Il giorno successivo ha deciso di sporgere querela, con attivazione immediata del “codice-rosso”.

L’attività di indagine ha dunque permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 38enne ed il gip presso il Tribunale di Benevento, accogliendo la richiesta della locale Procura, ha emesso il provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’orco.