90 bonifici da 400 euro per acquistare un iPhone usato. Una truffa che ha dell’incredibile quella subita da un giovane di Bagnoli Irpino in provincia di Avellino. I responsabili, una coppia siciliana, è stata identificata grazie alle indagini condotte dai militari dell’arma del posto cono riusciti a dare un nome e un volto ai due truffatori.

Campania, 35mila euro per un iPhone: così è stato truffato un giovane di Avellino

La storia è iniziata quando il giovane ha trovato un annuncio online di una coppia che vendeva il proprio smartphone al prezzo di 400 euro. Attratto dalla convenienza, l’uomo si è lanciato nell’acquisto ma senza mai ricevere il prodotto.

A quel punto, però, la truffa non solo non è emersa, ma anzi è continuata. La coppia, infatti, ha fatto credere al giovane che “semplicemente” non fosse arrivato il bonifico di 400 euro. E il giovane, credendoci, lo ha rifatto. A quel punto è iniziato un circolo vizioso che ha fatto sì che il ragazzo pagasse ben 90 volte lo stesso bonifico, per un totale di circa 35mila euro, convinto che il problema fosse appunto il mancato bonifico effettuato. Ed invece, dopo aver speso 35mila euro, il telefono continuava a non arrivare. Solo a quel punto ha preteso spiegazioni dalla coppia che però, vistasi scoperta, si è resa irreperibile: sparita da ogni utenza e naturalmente senza inviare né il telefonino né tantomeno restituire la cifra sottratta.

La vittima poi si è rivolta ia Carabinieri e ha denunciato quanto accaduto. Dopo diverso, i carabinieri sono risaliti ai truffatori: si tratta di una coppia di Siracusa, un uomo e una donna già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati denunciati per truffa in concorso.