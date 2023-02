Avrebbe raggirato almeno venti ragazzi promettendo loro il superamento di un concorso nella Guardia di Finanza in cambio di 20mila euro. E’ l’inchiesta che ha portato ad iscrivere nel registro degli indagati T.D., 60 anni, noto civilista di Marcianise e padre di un noto tronista di Uomini&Donne. L’uomo deve rispondere di truffa aggravata.

20mila euro per superare il concorso nella Finanza, indagato noto avvocato

Il professionista prometteva assunzioni facili nel corpo delle Fiamme Gialle millantando conoscenze importanti. Nella sua rete sarebbero finiti almeno 25 giovani di Marcianise, Recale e Macerata. L’indagine è partita due anni fa dopo la segnalazione al commissariato di Marcianise da parte di una ragazza che aveva investito tutti i suoi risparmi nel pagare l’avvocato. Peccato che il giorno indicato per la prima prova, in via De Pretis a Napoli, non fosse previsto alcun concorso. La “candidata” si ritrovò davanti gli occhi basiti dei finanzieri: “Non c’è nessuna prova, qui”.

Truffa da 500mila euro

La giovane ebbe poi il coraggio di sporgere denuncia, dando così il via all’indagine che portato a smascherare il raggiro del professionista marcianisano. Secondo quanto ricostruito, il 60enne offriva lezioni a un gruppo di studenti per prepararli a un presunto maxi-concorsone nel periodo dell’emergenza Covid che che puntualmente subiva un ritardo. Nel corso della preparazione, avrebbe poi loro prospettato la possibilità di superare i test in cambio di 20mila euro necessari a oliare un meccanismo di presunte raccomandazioni. L’ingresso nelle Fiamme Gialle sarebbe stato assicurato. Il civilista avrebbe raccolto, con questo imbroglio, circa 500mila euro. Ha ammesso, poi, di aver architettato la grossa truffa. Gli toccherà adesso difendersi dall’accusa di truffa aggravata.