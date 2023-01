Schiacciato da un carico di legna mentre lavorava nell’azienda di famiglia. A perdere la vita Giuseppe Stabile, 23 anni, originario di Eboli. La tragedia si è consumata a Campagna, in provincia di Salerno.

Campagna (Salerno), schiacciato dal carico di legna: muore a 23 anni

Il giovane – secondo quanto riporta Salernotoday, stava lavorando nell’agriturismo di proprietà della sua famiglia, in località Quadrivio, quando si è verificato l’incidente. Il giovane stava sistemando un carico di legna quando i tronchi sarebbero scivolati dal retro del camion travolgendo il 23enne in pieno. L’impatto con il legname ha provocato gravi danni agli organi interni e Giuseppe è morto poco dopo nonostante l’intervento dei soccorsi.

Sono poi intervenuti poi sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Non è ancora chiaro se la Procura di Salerno abbia disposto l’autopsia sul corpo del giovane. Sotto choc la comunità di Campagna, dove la famiglia di Giuseppe è molto conosciuta. L’agriturismo, il Castagneto, è noto nella zona e da anni è un’attrazione per turisti e residenti. Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Giuseppe lascia una moglie, Francesca, e due bambini piccoli. Tanti i messaggi di cordoglio: “Dolore enorme, non ho parole. Mi chiedo dov’era Dio in quel momento”, scrive Teodoro.