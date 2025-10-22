Dalle prime ore di questa mattina i militari della Compagnia di Marcianise stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). Il provvedimento dispone la custodia in carcere per due esponenti di spicco del clan camorristico “Massaro” e gli arresti domiciliari per quattro amministratori del Comune di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta.

Camorra e politica: sei arresti a Santa Maria a Vico. In manette esponenti del clan Massaro e amministratori comunali

Secondo quanto emerso dalle indagini, il clan Massaro avrebbe sostenuto alcuni candidati alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, al fine di consolidare la propria influenza sul territorio e perseguire interessi economici e criminali.

Le attività investigative, coordinate dalla DDA di Napoli, avrebbero infatti permesso di documentare un accordo illecito tra esponenti del gruppo criminale e alcuni rappresentanti istituzionali, i quali – in cambio del sostegno elettorale – si sarebbero resi disponibili ad adottare atti amministrativi favorevoli alle richieste del clan.

Dalle indagini sarebbe emersa una fitta rete di rapporti tra criminalità organizzata e politica locale, tesa a garantire vantaggi economici e amministrativi al gruppo camorristico. Gli amministratori comunali coinvolti avrebbero, secondo gli inquirenti, assecondato le pressioni dei pregiudicati, assicurando il proprio appoggio in diverse vicende di interesse del clan. Tra gli arrestati l’ex assessore Marcantonio Ferrara, il sindaco, la vicesindaca Veronica Biondo, il ras detenuto Domenico Nuzzo detto Mimmariello.