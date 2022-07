Calvizzano. Nasce a Calvizzano un’iniziativa volta a valorizzare i talenti musicali del territorio dal nome “Calvizzano Festival d’Autore”.

E quanto riferisce il sindaco Giacomo Pirozzi dai suoi canali social: “Stiamo realizzando qualcosa di fantastico, a Calvizzano, per i nostri giovani. Si tratta di una kermesse musicale, il “Calvizzano Festival D’Autore”, un’iniziativa che mira a valorizzare nuovi autori e compositori musicali. Vi spiego nel dettaglio com’è articolata la manifestazione. In primo luogo ci sarà una fase di scouting dove un team di esperti raccoglierà le proposte degli aspiranti cantanti (inediti non pubblicati) , tra questi, verranno selezionati 10 brani, scelti da una giuria competente.

I 10 artisti selezionati parteciperanno alla serata conclusiva della kermesse musicale che si terrà il giorno 24 settembre, presentata dal duo composto da Luca Sepe e Mary Esposito. In quell’occasione, al termine delle esibizioni, la giuria decreterà il vincitore che avrà l’opportunità di:

1. Registrare il brano in uno studio professionale con musicisti.

2. Arrangiatore e fonico per il mixing.

3. Videoclip a corredo del brano.

4. Promozione Radiofonica del Brano.

5. Pubblicazione sulle piattaforme digitali.

Le novità non sono finite qui: con grande piacere vi annuncio che alla serata conclusiva delle kermesse parteciperà il grande Erminio Sinni. Sarà la prima edizione di un qualcosa di mai realizzato prima dalle nostre parti. Sarà un’occasione per dare una chance, un’opportunità per coloro che vogliono emergere nel mondo dello spettacolo, solo così possiamo valorizzare i giovani.

Solo con progetti simili possiamo dire di aver fatto qualcosa di concreto per i nostri giovani artisti. Invito tutti i giovani, amanti della musica, a partecipare, a provarci, a credere di potercela fare. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in questa mia idea e hanno tradotto in fatti concreti quello che avevamo in mente di fare. Siamo solo all’inizio ma già c’è tanto entusiasmo. Ci piace. Faremo grandi cose.”

COMUNICATO STAMPA