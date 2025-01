Momenti di paura ieri a Calvizzano. Ieri sera, in via Aldo Moro 14, un incendio ha causato momenti di paura in un’abitazione. L’allarme è scattato in tarda serata, quando un rogo, presumibilmente innescato da un mozzicone di sigaretta, ha danneggiato parte della casa.

Calvizzano, incendio in un’abitazione innescato da una sigaretta: anziano tratto in salvo

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Marano, insieme ai vigili del fuoco. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha permesso di trarre in salvo un uomo di 80 anni che si trovava all’interno dell’appartamento.

L’anziano è stato immediatamente trasportato in ospedale in codice verde, fortunatamente senza gravi conseguenze. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma si sospetta che l’incendio sia stato causato da una sigaretta non completamente spenta.