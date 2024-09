Oggi è un giorno triste per la comunità di Calvizzano, che piange la scomparsa del giovane Davide Mazza, morto all’età di 27 anni. La notizia ha sconvolto l’intero paese, portando dolore e sgomento tra i cittadini. In segno di rispetto e partecipazione al lutto della famiglia Mazza – Ferrillo, il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, ha annunciato la sospensione dei festeggiamenti per la festa patronale, incluso il tradizionale “incendio del campanile“.

Il messaggio di cordoglio del sindaco Pirozzi

Nel suo messaggio di cordoglio pubblicato sui social, il sindaco Pirozzi ha espresso il profondo dolore di tutta l’amministrazione comunale e della comunità per la tragica perdita di Davide, un giovane figlio della terra di Calvizzano. “Non ci sono parole, non c’è la forza di esprimersi,” ha scritto il sindaco, unendosi al dolore della famiglia Mazza – Ferrillo e auspicando che possano trovare la forza per affrontare questo momento difficile grazie all’affetto di chi li circonda.

Alla luce di questa tragedia, Pirozzi ha annunciato che non si terrà alcun festeggiamento né oggi né domani, rinviando tutto a data da destinarsi. “Non ci sono le condizioni, non c’è più alcuno spirito,” ha affermato, invitando l’intera comunità a partecipare al lutto e a manifestare il proprio sostegno alla famiglia colpita da questa perdita prematura.

“Giovane anima che tu possa riposare in pace,” ha concluso il sindaco, estendendo il suo saluto affettuoso alla madre, al padre, alla famiglia e agli amici di Davide.