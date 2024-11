Dissequestrato il prefabbricato presente nel deposito auto a Calvizzano, in via Del Melo, per Pasquale Manna, noto imprenditore e tiktoker di Qualiano. Lo fa sapere lo stesso Manna a Teleclubitalia. Dopo la vicenda dei mesi scorsi, quando i Carabinieri della locale stazione avevano sequestrato l’autosalone per le mancate autorizzazioni, l’imprenditore aveva trasferito il suo deposito auto a Calvizzano e qui erano scattati, lo scorso 28 ottobre, i controlli da parte della Municipale.

Controlli in deposito auto, Pasquale Manna a Teleclubitalia: “Manufatto dissequestrato”

All’interno dell’area era stata scoperta una casetta mobile in PVC di circa 15 metri quadrati, montata su due ruote e sostenuta da quattro pilastri in cemento. La struttura, priva delle necessarie autorizzazioni, era collegata alle reti idrica ed elettrica pubbliche, una circostanza che aveva portato gli agenti a notificare a Manna la violazione. Il tiktoker era stato quindi deferito all’autorità giudiziaria per aver realizzato un’opera edilizia senza i relativi permessi.

Successivamente, secondo quanto fa sapere Pasquale Manna alla nostra redazione, è arrivato il dissequestro del prefabbricato. In precedenza, aveva presentato la richiesta per l’installazione della casetta mobile come confermerebbe la risposta della Procura, a cui era stato inviato il fascicolo dai caschi bianchi, che ha annullato il provvedimento eseguito dalla Polizia locale di Calvizzano.

Soltanto un mese fa, Pasquale Manna aveva pubblicato un video di scuse annunciando la chiusura di due mesi per mettersi in regola con i documenti.