Chiede scusa Pasquale Manna de “Auto Fratelli Manna” per le mancate autorizzazioni edilizie che hanno portato al sequestro (da parte dei Carabinieri e dell’ufficio tecnico del Comune di Qualiano) del loro autosalone in località Pozzo Nuovo, a Qualiano. E lo fa attraverso un video pubblicato sui social.

Sequestro autosalone a Qualiano, Pasquale Manna chiede scusa: “Colpa mia, ora chiudo per lavori”

“Per due mesi chiudo – dice Pasquale Manna -. Chiedo scusa, è colpa mia, non ho fatto la documentazione del capannone per ignoranza”.

“In questi due mesi – prosegue Manna – farò dei lavori e mi metterò in regola con i documenti e le autorizzazioni. Ci tengo a dire, poi, che l’avvenuta chiusura dipende solo dal (assenza dei documenti relativi a, ndr) capannone, non per altro. Le tasse le abbiamo sempre pagate”.

Rispondendo ai commenti negativi che ha ricevuto in questi giorni sotto ai post di Instagram, Pasquale Manna ha aggiunto: “Non li comprendo. Se va truvanno o’ male e l’allate, o’ stesso aret’a porta. Oggi è toccato a me, ma il Signore sa come agire. Ci vediamo presto con una nuova concessionaria”.