Armati di bastone, due bande di ragazzini erano pronte a scontrarsi nella villa comunale di Calvizzano. Ad evitare lo scontro è stato il sindaco, Giacomo Pirozzi, che passava proprio nei pressi del luogo indicato dalla baby gang e subito ha allertato i carabinieri. A raccontare l’episodio è lo stesso primo cittadino affidando la storia ai social.

Calvizzano, bande di giovanissimi pronte allo scontro: il sindaco evita il peggio

Nel lungo post apparso sui social, il sindaco ha raccontato la vicenda: “Ho intravisto da lontano un folto gruppo di ragazzini che impugnava mazze di legno e mazze di baseball. Non appena mi sono reso conto di quanto stava accadendo mi sono precipitato verso i ragazzi per capire quali fossero le loro effettive intenzioni”.

La fascia tricolore poi aggiunge dettagli: “Da quanto ho capito i gruppi che si fronteggiavano erano pronti a darsele di santa ragione. Ho successivamente appreso che è prassi ormai da qualche tempo dare vita a scontri tra bande di adolescenti provenienti da vari comuni dell’hinterland, che si radunano a Villa Calvisia, per sfidarsi fisicamente. Ho informato immediatamente i carabinieri, che sono giunti sul posto, e ho redarguito le persone presenti in villa che sembravano disinteressate alla vicenda”.

A quanto si apprende, quindi, la villa comunale diventa ring per scontri tra bande di giovani. Arriva perciò la decisione del primo cittadino di Calvizzano che annuncia di esser intenzionato a valutare la chiusura della villa in via temporanea, in attesa di individuare in breve tempo una soluzione definitiva per la gestione dello spazioverde.