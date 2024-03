Ritorna il Calvizzano Festival d’Autore, al via le selezioni del contest dedicato ai giovani cantautori under 35, finalissima con il concerto live di Morgan e la conduzione di Gianni Simioli

L’Amministrazione Comunale di Calvizzano, sulla scia del successo dello scorso anno del “Calvizzano Festival d’Autore”, si prepara a celebrare la terza edizione della kermesse musicale rivolta ai giovani autori e compositori under 35 di tutto il territorio nazionale, allo scopo di valorizzarne il talento e di dare slancio all’inclinazione musicale degli artisti emergenti. La kermesse è parte integrante del progetto: “Calvizzano: un paese sempre in festa da Natale all’Estate – II Edizione” e concorre alla formazione del “Cartellone degli Eventi Metropolitani 2023-2024”. La nuova edizione ha in serbo grandi sorprese. Il contest musicale dedicato a giovanissimi artisti di tutta la nazione sta per partire. Dalla prossima settimana sarà possibile inviare la propria proposta artistica ovvero un brano inedito mai pubblicato con un video a corredo del prodotto musicale, all’indirizzo [email protected]. Il brano sarà sottoposto al vaglio di una commissione di esperti, capitanata dai direttori artistici Giuseppe Cavallo e Danilo Festinese, che selezionerà dieci proposte.

Gli aspiranti artisti si contenderanno, nella serata del 22 giugno a Calvizzano in Villa Calvisia, il primo premio, oltre che, la possibilità di registrare il proprio brano in uno studio professionale con l’ausilio di musicisti, arrangiatore e fonico per il mixing, realizzare un videoclip, promuoverlo in radio, pubblicarlo sulle principali piattaforme digitali, e infine, essere ospitato e intervistato nella trasmissione “La Radiazza” di Gianni Simioli, su Radio Marte. La partecipazione è totalmente gratuita e l’Amministrazione Comunale grazie alla collaborazione con l’Hotel Donato di Calvizzano garantirà a costo zero anche vitto e alloggio ai finalisti provenienti da altre regioni d’Italia.

A presentare la serata conclusiva saranno Gianni Simioli, noto speaker radiofonico di Rtl 102.5 e conduttore su Radio Marte del contenitore social-musicale “La Radiazza” insieme a Mariangela Chianese.

Il tutto avverrà sotto l’occhio ma soprattutto l’orecchio attento del celebre cantautore Morgan, al secolo Marco Castoldi, famosissimo musicista polistrumentista, scrittore, compositore, divulgatore musicale e talent scout, che chiuderà la serata con il suo concerto live.

Anche quest’anno sarà assegnato il Premio della Critica a uno dei 10 finalisti, in memoria di Sara Ricciardiello, giovane calvizzanese che perse la vita due anni fa, dopo tre mesi di agonia in ospedale, a seguito di un terribile incidente stradale. Sara amava la musica e aveva anche una bellissima voce. Durante la kermesse sarà riprodotto un brano da lei cantato. Il riconoscimento sarà assegnato dalla componente giornalistica della giuria.

“Dopo il fantastico successo della passata edizione del Festival che ha visto partecipare giovani di tutt’Italia provenienti da Piemonte, Lombardia, Sardegna, Emilia Romagna e Calabria, ci prepariamo a realizzare per il terzo anno consecutivo questo contest dedicato ad artisti che vogliono farsi spazio nel difficilissimo mondo della musica”. – afferma il Sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.

“L’obiettivo del “Calvizzano Festival d’Autore” è quello di valorizzare giovani autori e compositori che non riescono ad emergere, pur avendo talento, per mancanza di opportunità. La peculiarità del format che abbiamo lanciato da qualche anno è proprio la gratuità. I partecipanti non devono sostenere alcun costo né in fase di partecipazione né per recarsi sul territorio, se selezionati per la finale. Quest’anno i giovani finalisti avranno una chance unica e irripetibile ovvero quella di esibirsi al cospetto di un grandissimo artista come Morgan”. – ha così concluso il primo cittadino di Calvizzano.

Comunicato stampa