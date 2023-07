Le ondate di calore fanno impennare la temperatura e provocano disagi tra anziani e bambini. Ci sono minorenni al pronto soccorso dell’ospedale Santobono con eritemi e ustioni di primo grado. A riferirlo il direttore Vincenzo Topo.

Napoli, ondate di calore: bambini con ustioni di primo grado in ospedale

Topo è stato ascoltato da Fanpage.it e riporta i dettagli di una situazione drammatica che colpisce in questi giorni diverse fasce d’età. Non solo i più anziani, ma anche i più piccoli. “Siamo in allerta per l’ondata di calore di questi giorni, con temperature oltre i 40 gradi alle quali non siamo abituati – spiega il direttore dell’ospedale pediatrico -. Si rischiano colpi di calore e insolazioni”.

Poi prosegue: “Abbiamo avuto molti casi di bimbi al Pronto Soccorso con eritemi solari e anche ustioni di primo grado in questa prima fase dell’estate, per fortuna non gravi, e diversi casi di colpi di calore. E, ancora, episodi di principi di annegamento in piscina e a mare. A tutto questo si aggiungono anche i piccoli incidenti: bimbi punti da meduse, tracine e ricci di mare o da insetti, come calabroni, vespe e api. L’attenzione sui più piccoli deve essere sempre massima”.

Malori killer

Negli ultimi giorni si registrano anche diversi decessi provocati da arresti cardiocircolatori e infarti. A concorrere all’insorgenza di problemi cardiaci anche le elevate temperature di questi giorni. A Lodi, un operaio stradale di 44 anni originario di Poggiomarino (Napoli), Pasquale Izzo, è morto dopo essersi sentito male durante l’orario di lavoro.