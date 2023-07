L’anticiclone africano di nome Cerbero sta infiammando l’Italia. La forte ondata di caldo sul Bel Paese è destinata ad intensificarsi durante la prossima settimana.

Le temperature più miti delle scorse settimane e il clima instabile saranno un lontano ricordo. Secondo gli esperti, infatti, aumenteranno le temperature massime, previste raggiungere picchi di 40°C e localmente oltre tra mercoledì e giovedì prossimi su tratti di Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia, ma con valori molto elevati anche sul resto d’Italia. Con le massime saliranno anche le temperature minime, il caldo persisterà durante la notte e insieme all’afa darà luogo a vere e proprie notti tropicali.

Previsioni meteo: ancora caldo e afa

Addirittura secondo ilmeteo.it in Sardegna i termometri potranno raggiungere punte oltre i 45/46°C (colore nero) e intorno ai 40/43°C in Sicilia (rosso scuro/nero). I giorni più critici dovrebbero essere martedì e mercoledì. I disagi dovuti dal caldo e dall’afa non saranno solo di mattina anche dopo il tramonto perché le temperature si manterranno ancora elevate, avendo da poche ore raggiunto i valori massimi della giornata, e l’umidità dell’aria comincerà ad aumentare. Nei primi giorni della prossima settimana, verso la mezzanotte, la colonnina segnerà ancora valori intorno a 29/30°C su città come Torino, Milano, Bologna, Ancona, Roma, Bari e Napoli.

L’anticiclone, almeno per il momento, non abbandonerà l’Italia ma almeno per tutta la prossima settimana le temperature non saranno affatto piacevoli.