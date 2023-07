È in arrivo la prima vera ondata di calore in Italia. Già dalla giornata di oggi l’anticiclone africano “Cerbero” farà salire le temperature oltre la media stagionale. Per gli esperti meteo il caldo raggiungerà picchi di 40 gradi.

Clima rovente a Napoli: è allerta caldo nel weekend

A Napoli domani è allerta caldo: bollino giallo del ministero della Salute; la mattina temperature già sopra la media, ovvero 26 gradi, poi sarà un crescendo fino ad una media di 37°C percepiti (rapporto fra umidità e temperatura).

Nelle aree interne della Campania, dove c’è pochissimo vento, le temperature potrebbero salire ancora e sfiorare la soglia dei 40. Si soffrirà anche nelle ore notturne con temperature che non scenderanno al di sotto dei 22-23°C. Gli esperti chiariscono che l’ondata di calore potrebbe determinare evidenti criticità a livello fisico e psichico.