Il Napoli si avvicina a completare un nuovo acquisto sul mercato di gennaio. Accordo praticamente raggiunto con l’Udinese per il difensore Nehuen Perez, difensore centrale argentino classe 2000. L’affare potrebbe definirsi già nella giornata di oggi per una cifra di 18 milioni di euro complessivi, 16 + 2 di bonus.

Napoli protagonista del mercato invernale

Il Napoli si conferma grande protagonista in questa sessione di mercato. Il club azzurro, infatti, ha già accolto ufficialmente Traoré e Ngonge e si prepara ad ufficializzare anche Dendoncker e Nehuen Perez. La novità delle ultime ore riguarda proprio il difensore argentino, classe 2000, in forza all’Udinese. L’operazione fra i due club è in via di definizione e potrebbe completarsi entro oggi. 18 milioni complessivi (16+2 di bonus) la cifra che dovrebbe spendere il club di Aurelio De Laurentiis per portare a Mazzarri il nuovo difensore. L’Atletico Madrid aveva il 50% della futura rivendita. Per Perez, invece, contratto di 4 anni e mezzo a circa 1.6 milioni di euro a stagione