Dopo giorni di indiscrezioni e voci di mercato, arriva la conferma: Giuliano Laezza lascia il LR Vicenza per intraprendere una nuova avventura con la maglia del Giugliano Calcio. Il trasferimento, avvenuto a titolo definitivo, sancisce un doppio movimento tra i due club, aprendo di fatto le porte all’arrivo di Benassi in biancorosso.

Calciomercato, Giuliano Laezza è un nuovo calciatore del Giugliano Calcio

“La società LR Vicenza comunica di aver ceduto al Giugliano Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Giuliano Laezza”, recita il comunicato del club vicentino. Arrivato sotto i colori biancorossi nel luglio del 2023, Laezza si è subito imposto come un elemento affidabile e di grande esperienza all’interno della rosa. In una sola stagione, ha collezionato 68 presenze complessive tra campionato e coppa, mettendo a segno 2 gol e fornendo 1 assist. Numeri che testimoniano il suo costante impiego e la fiducia riposta in lui da parte dello staff tecnico.

Difensore centrale solido e di temperamento, Laezza ha saputo conquistare la stima dei compagni e il rispetto dei tifosi grazie alla sua professionalità dentro e fuori dal campo. Il suo contributo è stato importante nel percorso della squadra durante l’ultima stagione, sia a livello tattico che sotto il profilo dell’esperienza. Con questa operazione di mercato, Laezza torna dunque in Campania, nella sua terra d’origine, per proseguire la propria carriera nel Giugliano, club ambizioso che punta a consolidarsi in Lega Pro. A lui va il ringraziamento sincero del LR Vicenza per l’impegno e la dedizione dimostrati in maglia biancorossa.

Il club ha voluto salutarlo con un messaggio semplice ma sentito: “La società desidera augurare a Giuliano il meglio per il prosieguo della propria carriera”. Nel frattempo, il trasferimento sblocca l’arrivo di Benassi, che farà il percorso inverso e andrà a rafforzare la retroguardia vicentina in vista della prossima stagione.

Martina Ferraro