Calci, sputi e minacce di morte alla ex moglie: arrestato 58enne a Napoli

Un uomo arrestato e una donna finalmente al sicuro dopo giorni di paura. A Napoli, nel quartiere San Carlo Arena, i carabinieri hanno fermato un 58enne accusato di stalking e maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie, una 54enne che per mesi avrebbe subito violenze e minacce.

Aggressione del 23 gennaio: calci, sputi e tentativo di strangolamento

Secondo quanto ricostruito, l’episodio più grave risale allo scorso 23 gennaio, quando durante una discussione l’uomo avrebbe aggredito la donna con calci ripetuti, sputandole in faccia e arrivando a stringerle le mani al collo come per strangolarla, fermandosi solo all’ultimo istante.

Dopo la violenza scatta l’incubo: telefonate, minacce e appostamenti sotto casa

Dopo quell’aggressione, la vittima non avrebbe denunciato immediatamente, sperando che tutto finisse lì. Ma da quel momento sarebbe iniziata una vera persecuzione: chiamate continue, offese, minacce e appostamenti sotto casa che hanno fatto sentire la 54enne come segregata. Il 58enne avrebbe alzato ulteriormente il livello di pressione inviando messaggi vocali con minacce di morte anche alle amiche della donna, che si sono strette attorno a lei e l’hanno spinta a chiedere aiuto.

La denuncia nella caserma di Capodimonte e l’intervento della Procura

La 54enne si è presentata nella caserma dei carabinieri di Capodimonte, dove è stata ascoltata in un ambiente protetto e ha raccontato tutto. La vicenda è stata seguita dalla Procura di Napoli, che ha monitorato gli sviluppi dell’indagine. I carabinieri hanno rintracciato e arrestato l’uomo per stalking e maltrattamenti in famiglia. Il 58enne è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.