Aveva ottenuto gli arresti domiciliari e aveva festeggiato la sua scarcerazione e il ritorno nel suo feudo, il parco Verde di Caivano. Ma dopo due giorni è finito di nuovo in carcere per detenzione di droga. Parliamo di Giovanni Ciccarelli, 52 anni, reggente del clan Sautto Ciccarelli, la cosca egemone dello spaccio nell’area nord di Napoli.

Caivano, torna in carcere dopo appena due giorni il boss Giovanni Cicarelli

Ciccarelli, fratello dei boss fondatori, Domenico e Antonio, aveva ottenuto i domiciliari presso il rione Salicelle di Afragola, a pochi chilometri dal suo regno criminale dopo l’arresto scattato due settimane fa. Per festeggiare la sua scarcerazione, però, si sarebbe recato proprio a Caivano.

Un “party” in suo onore, con tanto di champagne, prosecco e strisce di cocaina a cui il 52enne non poteva mancare, anche per dare un segnale ai suoi affiliati. A immortalare la scena foto e video postati sui social dalla stessa moglie. Elementi che non sono passati inosservati agli occhi degli investigatori.

Dopo aver riscontrato l’evasione dagli arresti domiciliari, i Carabinieri hanno così inoltrato una relazione dettagliata alla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Per il boss i militari dell’Arma hanno così raffigurato il reato di evasione. Inevitabili sono scattate le manette, seguite da un nuovo e breve viaggio verso il carcere di Poggioreale.