Macabro ritrovamento a Caivano, in via Sant’Arcangelo, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 69 anni, originario di Afragola. Il corpo senza vita è stato scoperto lungo una strada di campagna, nota per essere frequentata da podisti e ciclisti soprattutto durante le ore diurne.

La scoperta e l’intervento delle forze dell’ordine

A segnalare la presenza del corpo esanime sull’asfalto sono stati alcuni cittadini della zona, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma della Compagnia locale, coordinati dal comandante Antonio Maria Cavallo, per effettuare i rilievi e raccogliere elementi utili per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Prime ipotesi sul decesso:

Secondo i primi accertamenti, sul corpo dell’uomo non sono stati riscontrati segni evidenti di ferite né segni di una colluttazione. Questo suggerisce che il decesso potrebbe essere dovuto a cause naturali. Tuttavia, saranno necessari ulteriori esami per confermare l’ipotesi e determinare con certezza le cause della morte.

In attesa dei risultati degli esami più approfonditi, le autorità mantengono aperta ogni ipotesi per assicurarsi di ricostruire con precisione quanto accaduto.