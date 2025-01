Scappa alla vista della Polizia e si dà alla fuga. Poi impatta contro la Volante. Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per lesioni personali aggravate, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni della Pubblica Amministrazione un 47enne di Caivano con precedenti di polizia.

Caivano, si dà alla fuga e poi si schianta contro la volante della Polizia: arrestato

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Atellana a Caivano, hanno notato a bordo di un’auto un soggetto a loro noto che, accortosi della loro presenza, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, dopo aver impattato contro la portiera dell’auto di servizio, è stato raggiunto dai poliziotti e bloccato non senza difficoltà in via Pizzo delle Canne nel comune di Crispano. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto.