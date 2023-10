Grave incidente, questo pomeriggio, a Caivano, tra via Necropoli e via Sonnambula. Coinvolte due auto: una Ford Ka di colore bianca e una Honda SVG di colore grigio che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Quattro bambini sono stati trasportati all’ospedale Santobono da due ambulanze per le cure del caso.

Caivano, scontro tra due auto: quattro bimbi trasportati al Santobono

A darne notizia è Il Mattino. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dei bambini. La dinamica è ancora tutta da ricostruzione: tuttavia, pare che a provocare il sinistro stradale sia stato un mancato rispetto della precedenza.

Sono stati alcuni residenti, secondo quanto si apprende, ad allertare i sanitari dell 118 che in poco tempo sono giunti sul posto per prestare assistenza ai feriti. Illesi i due conducenti delle autovetture, mentre le loro mogli, che hanno riportato un trauma cranico e alle spalle, sono in osservazione in ospedale. Presenti anche due pattuglie della polizia locale per i rilievi del caso.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Ingenti i danni per le due vetture coinvolte nell’incidente che sono state rimosse dal carro attrezzi.