Terribile incidente a Caivano, in provincia di Napoli, nel giorno di Pasquetta. Due auto – una Fiat Panda ed una Nissan – si sono scontrate quasi frontalmente in via Necropoli, all’altezza di via Sonnambula.

Caivano, scontro tra auto nel giorno di Pasquetta: in ospedale mamma e bimbi

A darne notizia è Il Mattino. A bordo della Nissan viaggiava una famiglia di quattro persone: papà, mamma e due figli, mentre alla guida della Panda si trovava un giovane.

Ad avere la peggio nel forte impatto sono stati la mamma e i suoi due bambini, che sono stati subito trasportati in ospedale dalle due ambulanze intervenute sul posto ed allertate dai residenti.

I due uomini alla guida, invece, non hanno riportato ferite gravi. Sul luogo sono intervenuti immediatamente gli agenti municipali, agli ordini del comandante Espedito Giglio, che hanno avviato i rilievi e predisposto anche un percorso alternativo per gli automobilisti, dirottando il traffico veicolare per via Buonfiglio.

In corso tutti gli accertamenti della polizia locale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Al lavoro anche gli operai di una ditta specializzata per il ripristino dei gradini di una abitazione, danneggiati dall’impatto delle due auto.