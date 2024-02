Aperta un’indagine nel Parco Verde di Caivano per occupazione abusiva di appartamenti. La Procura di Napoli Nord indaga per occupazione abusiva: emessi tre decreti di sequestro preventivo per 254 unità abitative.

Caivano, occupazioni abusive: scattano i sequestri. 254 abitazioni nel mirino

L’operazione ha visto coinvolte la Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Fiamme Gialle. A loro il compito di individuare le aree condominiali indebitamente utilizzate nonché le unità abitative da porre sotto sequestro.

419 persone nei guai: “Via entro 30 giorni”

Identificate 419 persone indagate per invasione arbitraria finalizzata all’occupazione di pubblici edifici. i soggetti non pagavano nemmeno i canoni di concessione al Comune. Dopo la notifica dei provvedimenti, i destinatari del provvedimento dovranno lasciare libere le aree occupate entro il termine di 30 giorni, altrimenti si procederà all’esecuzione dello sgombero coatto.