Si svolgeranno alle 16, presso la Parrocchia Santuario di San Biagio a Cardito i funerali di Ciro Abbazia, il 40enne che ieri si è tolto la vita nella sua abitazione di Caivano, in via Visone. Il giovane ha compiuto l’insano gesto dopo aver ricevuto lo sfratto.

Caivano, la tragedia di Ciro: si è tolto la vita dopo lo sfratto. Oggi i funerali

La tragedia di Ciro ha colpito l’intera comunità a nord di Napoli e ha provocato un’ondata di cordoglio da parte di tanti cittadini, molti dei quali costretti a vivere lo stesso disagio abitativo di Ciro. Nella giornata di ieri, dopo aver accolto l’ufficiale giudiziario in casa, il 40enne si è allontanato per andare in bagno ma non è più tornato. Inutile i tentativi di chiamarlo. Da lì la drammatica scoperta: Ciro si era tolto la vita.

Sul posto immediatamente sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Caivano e il 118. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi e interrogato l’unico testimone presente al momento della tragedia. Toccherà agli investigatori fare luce sui motivi che hanno spinto Ciro a farla finita. A quanto si apprende, il 40enne non lavorava da diverso tempo e risultava moroso. Il proprietario dell’immobile aveva avviato nei suoi confronti un’azione giudiziaria presso il Tribunale di Aversa. Lascia una mamma, Carmela, il papà Pasquale, e i fratelli Antonio e Vincenzo.