Tante persone in fila. Peccato che i presenti non stessero aspettando il turno per la consegna di generi alimentari o di un piatto caldo, bensì di una dose di droga. E’ la scena surreale che si sono trovati davanti i carabinieri della Compagnia di Caivano nel parco Verde.

Fila per la droga a Caivano, arrestato 30enne

A finire in manette, questa volta, è il già noto alle forze dell’ordine Francesco Di Micco, 30enne del posto. I Carabinieri hanno notato una fila di persone insolita nel viale pedonale delle palazzine c6 e si sono appostati per vedere cosa stesse accadendo. Si trattava, a tutti gli effetti, di una piazza di spaccio itinerante. A quel punto i militari dell’Arma di Caivano sono intervenuti scatenando il fuggi-fuggi dei clienti.

Il 30enne, verso cui la fila si stava dirigendo, è stato fermato e durante le operazioni i militari hanno rinvenuto e sequestrato 36 dosi di cocaina 52 dosi di eroina. La droga era stata nascosta in un incavo ricavato in un muro. L’arrestato è in attesa di giudizio. Si tratta della stessa persona che il 31 gennaio scorso fu vittima di un presunto tentativo di rapina in piazza Carlo III a Napoli. L’uomo rimase ferito da un colpo d’arma da fuoco al polpaccio della gamba sinistra.