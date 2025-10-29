Logoteleclubitalia

Caivano, il governo fa tappa al centro sportivo: ministro Schillaci e Cirielli in visita al centro Pino Daniele

Caivano, il governo fa tappa al centro sportivo: ministro Schillaci e Cirielli in visita al centro Pino Daniele

Visita a Caivano del ministro della Salute Orazio Schillaci e del viceministro Edmondo Cirielli, viceministro Affari Esteri e candidato alla presidenza della regione.

Caivano, il governo fa tappa al centro sportivo: ministro Schillaci e Cirielli in visita al centro Pino Daniele

 

I due esponenti del Governo Meloni hanno fatto tappa nell’ex centro Delphinia, oggi centro sportivo Pino Daniele, teatro di un brutale episodio di violenza sessuale ai danni di due cuginette minorenni e da due anni al centro dell’azione di rilancio delle periferie da parte dell’Esecutivo.

Banner Union2 Sito

Campi di calcio, di basket, piscine, piste di atletica leggera, un ambulatorio di medicina dello sport. I due politici hanno toccato con mano com’è cambiata la struttura a circa un anno dall’inaugurazione grazie alla gestione delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. “Vogliamo esportare il modello Caivano anche ad altre realtà – promette Schillaci – lo sport è un tassello essenziale per la ripartenza dei territori in difficoltà”.

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto