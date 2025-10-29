Visita a Caivano del ministro della Salute Orazio Schillaci e del viceministro Edmondo Cirielli, viceministro Affari Esteri e candidato alla presidenza della regione.
Caivano, il governo fa tappa al centro sportivo: ministro Schillaci e Cirielli in visita al centro Pino Daniele
I due esponenti del Governo Meloni hanno fatto tappa nell’ex centro Delphinia, oggi centro sportivo Pino Daniele, teatro di un brutale episodio di violenza sessuale ai danni di due cuginette minorenni e da due anni al centro dell’azione di rilancio delle periferie da parte dell’Esecutivo.
Campi di calcio, di basket, piscine, piste di atletica leggera, un ambulatorio di medicina dello sport. I due politici hanno toccato con mano com’è cambiata la struttura a circa un anno dall’inaugurazione grazie alla gestione delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. “Vogliamo esportare il modello Caivano anche ad altre realtà – promette Schillaci – lo sport è un tassello essenziale per la ripartenza dei territori in difficoltà”.