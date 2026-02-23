Caivano, ignoti entrano negli uffici di Harmont & Blaine e li mettono a soqquadro

Questa notte i carabinieri della Sezione Radiomobile di Caivano sono intervenuti nella zona ASI di Pascarola, presso la sede di Harmont & Blaine. All’interno degli uffici gli ambienti sarebbero stati messi a soqquadro. I danni sono in corso di quantificazione, mentre i rilievi sono affidati al Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Proseguono le indagini per chiarire dinamica e matrice dell’accaduto. Al momento è giallo su autori e movente.

La vicenda si inserisce in un clima teso che da settimane coinvolge l’azienda di abbigliamento upper-casual con sede produttiva a Caivano: una vertenza sindacale è aperta da quando Harmont & Blaine ha annunciato la procedura di licenziamento di 32 lavoratori su 129, pari a circa un quarto dell’organico dello stabilimento, decisione che ha subito sollevato forte protesta tra i dipendenti e i sindacati Filctem-CGIL e Femca-CISL.