E’ confermata la tesi del suicidio. Fabio Fischetti, 19enne di Caivano, si è tolto la vita con un colpo di pistola al torace. E’ quanto emerge dagli accertamenti della Polizia e dai filmati delle telecamere

Caivano, confermato il suicidio: Fabio si è tolto la vita

Il ritrovamento del corpo di Fabio ha sollevato nel pomeriggio di ieri molti interrogativi. C’era anche chi ipotizzava che si trattasse di un omicidio. Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, intervenuti sul posto, sono però andati sempre cauti e hanno atteso l’esame balistico sull’arma usata e le immagini di videosorveglianza.

Alla fine la verità è emersa dalle analisi effettuate sulla pistola ritrovata accanto al cadavere nella Fiat Panda e dalla visione dei filmati delle telecamere della zona. Fabio si sarebbe fermato con l’auto nella zona industriale di Caivano per poi puntare volontariamente l’arma contro di sé, all’altezza del torace, e fare fuoco. E’ morto sul colpo.

Perché l’ha fatto?

Retano però oscure le ragioni del gesto estremo. Al momento nessuno risulta indagato per istigazione al suicidio ma la Procura potrebbe chiedere ulteriori indagini per fare luce sulla vita privata della vittima. Fabio Fischetti era molto conosciuto a Caivano ed era legato alla famiglia di Antonio Natale, il giovane fatto sparire nell’ottobre 2021 e ucciso per questioni di droga.