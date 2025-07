Spaccio in modalità “delivery”, come ormai da prassi nelle piazze di droga più organizzate. Due ragazzi di 17 anni, entrambi residenti a Caivano, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia locale con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Uno dei due era incensurato, l’altro già noto alle forze dell’ordine. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Caivano, droga su ordinazione: arrestati due 17enni grazie alle telecamere del “Progetto Caivano”

A tradirli, il sistema di videosorveglianza recentemente installato nell’ambito del “Progetto Caivano”, strumento che si sta rivelando determinante nel contrasto alla microcriminalità. I militari avevano notato i movimenti sospetti dei due giovani tra un’area di campagna e le strade cittadine, dove si incontravano con altri coetanei per rapide consegne. Ma restava da individuare la base operativa da cui prelevavano la droga.

Grazie alle immagini raccolte dalle nuove telecamere, i carabinieri hanno ricostruito i loro spostamenti e scoperto il nascondiglio: un terreno isolato in via Garigliano, dove i due si recavano prima di ogni consegna. È lì che è scattata la trappola.

Durante un appostamento in borghese, i militari hanno visto i giovani scavare tra rifiuti e detriti a ridosso di un muretto, finché non hanno recuperato due buste. A quel punto è scattato il blitz. All’interno, i carabinieri hanno trovato una quarantina di dosi tra cocaina e crack. Nelle tasche di uno dei due, anche 30 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Il modus operandi era ormai rodato: nessuna sostanza addosso, solo piccole quantità da recuperare e consegnare su ordinazione, per evitare sanzioni più gravi in caso di controllo. Ma questa volta la strategia non ha funzionato.