Momenti di tensione al cimitero di Caivano, dove un’anziana è stata colpita da un pezzo di marmo verosimilmente staccatosi da una lapide.

Caivano, pezzo di marmo “volante” colpisce donna alla testa

Secondo quanto riporta Il Mattino, la donna stava facendo visita ai suoi defunti quando si sarebbe consumato l’incidente: la vittima è stata raggiunta alla testa da un pezzo “volante”, probabilmente staccatosi da una pietra sepolcrale.

I presenti sono subito accorsi in aiuto dell’anziana, che è stata trasportata subito in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale compagnia e una pattuglia della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’intera area interessata. Da accertare le cause del cedimento della lapide.