La Corte d’Appello di Napoli ha emesso la sentenza di secondo grado nel processo relativo alle violenze sessuali avvenute nel 2023 a Caivano, in provincia di Napoli, che sconvolsero l’opinione pubblica. Le vittime erano due cuginette di 10 e 12 anni, abusate all’interno del Parco Verde.

Caivano, cuginette violentate: i due maggiorenni condannati anche in Appello

I giudici di Appello hanno confermato la condanna a 13 anni e 4 mesi di reclusione per Pasquale Mosca, mentre hanno ridotto la pena a 8 anni e 8 mesi per Giuseppe Varriale, riformando parzialmente la decisione di primo grado.

In primo grado, Mosca era stato condannato a 13 anni e 4 mesi, Varriale a 12 anni e 5 mesi, al termine di un procedimento celebrato con rito abbreviato davanti al gup Mariangela Guida del Tribunale di Napoli Nord.

I due imputati, oggi di 20 e 21 anni, erano stati accusati di aver abusato ripetutamente delle due bambine, approfittando della loro giovanissima età. Le indagini, coordinate dalla procura di Napoli Nord, avevano portato alla luce una vicenda drammatica che aveva destato profonda indignazione in tutta Italia e acceso i riflettori sul disagio sociale di Caivano.