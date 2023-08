Parco verde blindato da questa mattina all’alba per l’imminente arrivo del premier Giorgia Meloni. L’area intorno alla chiesa guidata dal parroco don Maurizio Patriciello è isolata con l’ausilio di diverse transenne.

Caivano attende Giorgia Meloni: il Parco Verde blindato dalle forze dell’ordine

L’accesso nella zona interdetta al traffico è consentito solo alle forze di polizia. La visita del Presidente del Consiglio è attesa per le 12. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Capodichino, la Meloni dovrebbe incontrare don Maurizio Patriciello e poi recarsi in una scuola di Caivano per testimoniare la sua vicinanza ai residenti contro ogni forma di violenza.

Presenti diversi esponenti politici, sia parlamentari che consiglieri regionali. La premier ha deciso di recarsi a Caivano dopo l’appello lanciato dal sacerdote del Parco Verde nel corso di una marcia di solidarietà promossa pochi giorni fa a sostegno di due cuginette di 10 e 12 anni vittime di abusi sessuali.