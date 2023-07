Tentano l’assalto al compro-oro di corso Umberto a Caivano con un’auto rubata in precedenza. Uno dei rapinatori è finito in manette dopo essere stato picchiato dai passanti, gli altri due si sono dati alla fuga.

Caivano, assalto al compro-oro di corso Umberto: arrestato uno dei due rapinatori

Tre balordi armati di pistola, a bordo di una Fiat Croma, hanno tentato – come spiega Il Mattino – di svaligiare uno compro-oro in pieno centro. Due sono entrati nel negozio, mentre l’altro ha aspettato nella vettura. Al sopraggiungere immediato però dei carabinieri e della polizia locale, i rapinatori si sono dati alla fuga lasciando a terra passamontagna e guanti.

Sulla loro strada però si sono imbattuti in un camion di piccole dimensioni che li ha incastrati sul marciapiede impedendogli il passaggio. A quel punto le forze dell’ordine hanno raggiunto i malfattori. Uno è stato picchiato da alcuni residenti e poi arrestato mentre gli altri due sono riusciti a darsela a gambe. Il traffico della zona è andato completamente in tilt. Gli agenti della Municipale hanno dovuto predisporre un percorso alternativo sia in direzione Caserta che Napoli.

Foto: Caivano Press