Lotta tra la vita e la morte il 24enne rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto sabato 7 settembre lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, all’altezza di Praiano, una delle località più note della costiera.

Cade con la bici in Costiera Amalfitana, 24enne lotta tra la vita e la morte

Il giovane, originario della zona e dipendente di un hotel locale, era in sella alla sua bici elettrica quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto. Alcuni passanti lo hanno trovato privo di sensi e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso di Castiglione. Da lì è stato poi trasferito in elicottero, partito dal campo sportivo di Scala (frazione di Ravello), all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento di craniotomia per la rimozione di un ematoma epidurale con subdurale associata. Attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva nel reparto di Rianimazione, in condizioni gravissime. La prognosi rimane riservata.

Secondo i primi riscontri, l’impatto gli avrebbe provocato diversi traumi, lesioni interne e un grave trauma cranico. I Carabinieri della Compagnia di Amalfi stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto, analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Al momento l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.