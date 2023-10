Apparterebbe a Manuel Cientanni il corpo ritrovato ieri a Erchie, nello specchio d’acqua tra Maiori e Cetara, in Costiera Amalfitana. Il giovane era sparito lo scorso 14 agosto dopo un incidente in barca. Si attende la conferma dall’autopsia.

Corpo di un ragazzo senza vita a Erchie: potrebbe essere Manuel Cientanni

Erano le 17 di domenica quando un diportista ha avvistato un corpo senza vita galleggiare in acqua e ha allertato le autorità competenti. Il cadavere, recuperato dagli uomini della Guardia Costiera, era in avanzato stato di decomposizione. La salma si trova adesso presso l’istituto medicina legale per l’autopsia e l’identificazione.

In base alle prime ipotesi, si tratterebbe di Manuel Centanni, il 29enne caduto a metà agosto da una barca proprio in quel tratto di costa: il ragazzo, una volta in mare, era stato tranciato dall’elica di un’imbarcazione. Di lui si erano perse le tracce, nonostante le ricerche avvenute ad opera della Capitaneria di Porto e dai Vigili del Fuoco. Un epilogo tragico che attende la conferma ufficiale delle autorità.