È deceduto l’autista a bordo dell’autobus precipitato questa mattina a Ravello, nel salernitano. Il mezzo è volato giù per circa venti metri finendo la sua discesa contro uno stabile in costruzione. Non c’erano altre persone sul veicolo.

Bus precipita a Ravello, morto il conducente: aveva 29 anni

L’autista stava percorrendo la strada che da Ravello conduce a Castiglione e, in prossimità di un tornante avrebbe perso il controllo del mezzo, complice probabilmente anche la pioggia e la strada viscida, finendo in un burrone. Sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine che hanno confermato che c’era solo l’uomo sull’autobus precipitato a Ravello.

Come riporta il quotidiano locale Positanonews, la vittima, Nicola Fusco, 29 anni, era il figlio del titolare di una nota società di trasporto turistico di Agerola. Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto nel torrente Dragone in attesa dell’arrivo del magistrato di turno per le necessarie valutazioni. Di sicuro il mezzo sarà sottoposto a sequestro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ravello e Amalfi, la protezione civile Millennium di Amalfi, i vigili del fuoco di Maiori e i sanitari del 118