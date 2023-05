Dramma in costiera amalfitana poco fa. A Ravello un autobus turistico è precipitato sfondando il parapetto della strada e finendo in un burrone alto circa venti metri.

Tragedia in costiera amalfitana: bus precipita a Ravello

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo e il conducente avrebbe perso da solo il controllo del mezzo.

Secondo le prime informazioni, nel veicolo incidentato ci sarebbe stato solo l’autista e nessun turista. Il guidatore è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dagli specialisti del nucleo speleologico che l’hanno estratto dal’abitacolo per consentire i soccorsi. Sarebbe in pericolo di vita.

L’autobus stava percorrendo la strada che da Ravello conduce a Castiglione e, in prossimità di un tornante, l’autista avrebbe sfondato il parapetto per poi precipitare da un’altezza di venti metri. Il mezzo si è schiantato sul muro di una casa sottostante. Non ci sarebbero altri feriti né altri veicoli coinvolti.