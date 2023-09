Incidente domestico per Sophia Loren. La diva, che ha compiuto 89 anni il 20 settembre, è caduta riportando diverse fratture al livello dell’anca nella sua casa di Ginevra.

Brutta caduta per Sophia Loren: operata per fratture all’anca

Ricoverata d’urgenza, la diva è stata sottoposta a un intervento chirurgico, andato a buon fine. Ora dovrà osservare un periodo di convalescenza, al quale seguirà un percorso di riabilitazione.

Sophia Loren è assistita dai figli Edoardo e Carlo. Annullati tutti gli impegni della diva puteolana che era attesa a Bari per inaugurare martedì la nuova sede della catena “Sophia Loren Restaurant”, la quarta in Italia, ricevendo al contempo la cittadinanza onoraria del capoluogo pugliese. È proprio un post sui social del franchise a dare la notizia: “Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la signora Loren tornerà prestissimo con noi”.