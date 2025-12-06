Ancora un bancomat sventrato e portato via da una banda di malviventi. Questa volta succede a Brusciano, nel cuore della notte. Ignoti hanno colpito indisturbati la filiale della Banca di credito popolare di via Camillo Cucca. Tanto indisturbati da non dover “trascinare” via lo sportello con il denaro, come successo altre volte in provincia.

Brusciano, carica esplosiva nella notte: banda di malviventi via con sportello bancomat

Secondo quanto ricostruito, infatti, le cariche esplosive hanno fatto saltare giusto lo sportello elettronico, permettendo ai ladri di raccogliere le cassette con i soldi e scappare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando locale e la squadre 7b dei vigili del fuoco di Nola per i rilievi del caso. Non ci sono feriti. Si conferma ancora una volta l’escalation di furti e rapine nel periodo natalizio.