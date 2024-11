Bradisismo, aumenta la temperatura delle fumarole. Di Vito: “Nessuna variazione rilevante”

Il Bradisismo, preoccupa le popolazioni dell’hinterland flegreo e non solo, gran parte del capoluogo campano e parte dell’area a Nord di Napoli sono coinvolti nel fenomeno. Preoccupazione costante, ma anche monitoraggio dell’INGV Osservatorio Vesuviano su ogni movimento del suolo e dei gas.

Dall’ultimo bollettino, consultabile sul sito dell’Osservatorio Vesuviano, si riscontra un aumento della temperatura delle fumarole. Una percentuale molto bassa e come ha dichiarato il direttore, Mauro Di Vito: “La situazione risulta ancora essere senza variazioni rilevanti” e continua sottolineando il costante monitoraggio che l’Osservatorio Vesuviano di Napoli fa non solo sul fenomeno dell’aumento della temperatura che è riconducibile alle condizioni meteorologiche, ma soprattutto al l’emissione dei gas, che sebbene il sollevamento del suolo si sia rallentato, questa continua ad esserci in modo massiccio.