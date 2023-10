La giusta informazione in caso di rischio concreto per il bradisismo nei Campi Felgrei. Anche a Giugliano fa tappa la campagna “Io non rischio” promossa dalla Protezione Civile.

Questa mattina il gazebo era presente in fascia costiera, dinanzi agli scavi di Liternum, e domani sarà in piazza Municipio (dalle ore 9 alle 13). Anche una parte del territorio giuglianese ricade infatti in zona rossa. In caso di emergenza vulcanica, questa fetta di popolazione sarà indirizzata verso il il Trentino. Volontari e addetti in prima linea quindi, con l’associazione nazionale vigili del fuoco in congedo, per spiegare bene alla cittadinanza cosa fare a partire dell’eventuale fase di preallarme.

VIDEO: