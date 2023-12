Botti illegali, alcuni anche ad alto potenziale, e fuochi pirotecnici per Capodanno spediti tramite corriere con il rischio di far saltare tutto in aria. È stata questa la scoperta effettuata dai carabinieri della locale stazione a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino, dove un 34enne è stato arrestato con le accuse di detenzione, produzione e vendita di materiale esplodente di genere proibito.

Botti illegali spediti tramite corriere, poteva essere una strage: arrestato 34enne

Durante alcuni controlli, i militari dell’arma hanno notato un corriere, di una nota società di spedizioni, che stava caricando sul furgone un’enorme quantità di pacchi. All’interno i carabinieri hanno trovato diversi esplosivi pirotecnici. I pacchi erano stati appena prelevati da un’abitazione di Monteforte Irpino, dove il 34enne risultava domiciliato.

La perquisizione è stata dunque estesa anche all’abitazione dell’uomo, dove è stato trovato analogo materiale esplosivo, anche di elevata micidialità, come appurato dai successivi controlli dei carabinieri Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale di Napoli. In totale, i militari hanno sequestrato 1.800 ordigni esplosivi di vario peso e calibro, 2 mortai e 1.500 colpi di mortaio, del peso complessivo di oltre due tonnellate: la vendita dei botti illegali avrebbe fruttato circa 300mila euro. Al termine della perquisizione, il 34enne è stato arrestato.