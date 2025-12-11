Botti illegali, fermati in auto a Cercola con 29 ordigni: arrestata coppia di genitori

Il nome “Cobra” torna nella cronaca partenopea dopo un nuovo sequestro effettuato dai Carabinieri. Nella notte, durante un posto di controllo a Cercola, i militari della locale tenenza hanno fermato un’auto con a bordo un uomo, la sua compagna e due bambini di 2 e 10 anni.

Sequestrati 29 ordigni artigianali a Cercola: arrestata una coppia

All’interno del veicolo i Carabinieri hanno rinvenuto una confezione con 29 ordigni artigianali, tra “Cobra” e “Cipolle”, per un peso complessivo di oltre due chili e mezzo di polvere pirica. Secondo gli investigatori, il materiale sarebbe stato in grado di provocare un’esplosione di forte intensità, con grave pericolo per gli occupanti dell’auto e per le persone nelle vicinanze.

I due adulti, identificati in Domenico Paone e Giuseppina Borriello, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati. Per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre Paone è stato trasferito in carcere. L’episodio si inserisce nel contesto dei controlli intensificati sul traffico di materiale esplosivo in vista delle festività, fenomeno che continua a rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica.